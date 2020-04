Stand: 10.04.2020 13:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Pistorius warnt vor Betrügern im Netz

In Zeiten von Corona ist Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zufolge die Kriminalität in fast allen Bereichen stark gesunken. "Ein mit der aktuellen Situation vergleichbares Szenario hat es in der Geschichte Niedersachsens noch nicht im Ansatz gegeben", sagte der Politiker. Es böten sich weniger Tatgelegenheiten, weil die Menschen zu Hause blieben, sagte Pistorius. Das wirke sich auch auf die Kriminalität und die Arbeit der Polizei aus.

So ging die Zahl der Einbrüche laut Landeskriminalamt (LKA) in der vergangenen Woche im Vergleich zu 2019 um mehr als 50 Prozent zurück, Taschendiebstähle um mehr als 90 Prozent.

Fakeshops und Phishing-Mail nehmen zu

Allerdings ist bei Betrugsstraftaten laut LKA eine Zunahme erkennbar. Sogenannte Fakeshops im Internet gäben vor, noch einen Vorrat an Atemschutzmasken zu haben, sagte Pistorius. Doch wer dort einkaufe, sei sein Geld los, ohne dafür tatsächlich etwas bekommen zu haben. Außerdem seien Phishing-Mails im Umlauf, die vermeintlich von der Arbeitsagentur stammen oder finanzielle Soforthilfe anbieten und mit denen Daten abgegriffen werden sollen. "Darum ist meine dringende Bitte, gerade bei Geschäften im Internet oder Mails mit Angeboten vorsichtig zu sein und nur dort zu kaufen, wo man sich sicher sein kann, dass das Angebot seriös ist", sagte Pistorius. Opfer sollten die Taten zur Anzeige bringen.

