Corona: Niedersachsen macht 4,1 Milliarden mehr Schulden

Laut Statistischem Bundesamt hat sich Niedersachsen im ersten Halbjahr 2020 stark verschuldet. Mit 4,1 Milliarden Euro verzeichnet das Land den dritthöchsten absoluten Zuwachs im Bundesvergleich. Auf Platz eins liegt Nordrhein-Westfalen mit 17 Milliarden Euro mehr Schulden, dahinter Bremen mit 6,1 Milliarden. Vor allem die Corona-Krise habe die Schulden von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung bei Banken und Privatunternehmen auf einen Höchststand steigen lassen. Bundesweit beläuft sich die Verschuldung den Statistikern zufolge damit auf 2.108,9 Milliarden Euro zum Ende des zweiten Quartals 2020.

Entwicklung in Kommunen unterschiedlich

Niedersachsen verzeichnet dem Statistischen Bundesamt zufolge prozentual ein Plus von 7,1 Prozent. Spitzenreiter dabei sind Sachsen mit plus 89,6 Prozent, gefolgt von Bayern mit 30,6 Prozent mit. Der Anstieg sei "im Wesentlichen dadurch begründet, dass die öffentlichen Haushalte finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise aufnahmen", erklärten die Statistiker. In den Kommunen verlief die Entwicklung unterschiedlich. Der Bund der Steuerzahler in Hannover hatte die Städte, Gemeinden und Landkreise bereits vor einigen Tagen dazu aufgefordert, der Konsolidierung der Kommunalfinanzen für die Haushalte 2021 höchste Priorität einzuräumen.

