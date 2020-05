Stand: 07.05.2020 18:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Niedersachsen bereitet Antikörpertests vor

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) in Hannover bereitet sich auf einen weiteren Schritt im Kampf gegen das Coronavirus vor: Antikörpertests sollen darüber Aufschluss geben, wer bereits mit dem neuartigen Erreger infiziert war und nun immun ist. "Wir sind startklar. Wenn morgen Blutproben kommen, können wir untersuchen", sagte NLGA-Präsident Matthias Pulz nach einem Laborbesuch von Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) am Donnerstag.

NLGA-Chef: Weiterentwicklung nötig

Das Testverfahren müsse jedoch noch weiterentwickelt werden, um verlässlich nachzuweisen, dass die Antikörper gegen das Coronavirus und nicht eine andere Infektion gebildet wurden, so Pulz. Die Tests könnten mittelfristig dazu beitragen, dass festgestellt werden kann, wer gegen das Virus bereits immun ist. Wenn das der Fall ist, sollten zuerst die Beschäftigten des Gesundheitswesens darauf getestet werden, sagte Ministerin Reimann. "Das wird aber alles nicht übermorgen sein."

Tests zunächst für wissenschaftliche Einrichtungen

NLGA-Chef Pulz sagte, die Antikörpertests könnten "extrem wichtig" werden, um die Ausbreitung des Virus zu erfassen. "Ich hoffe, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten auf einem guten Weg sind." Zum Start sollen die Kapazitäten von 100 bis 200 Tests am Tag vor allem für Forschungsprojekte des Helmholtz-Instituts für Infektionsforschung in Braunschweig und der Uni-Klinik Göttingen genutzt werden. Später sollen bis zu 1.000 Antikörpertests am Tag möglich sein. Die Tests selbst seien mit 20 bis 25 Euro nicht teuer, sagte Pulz. Die benötigten Geräte kosteten aber 50.000 bis 100.000 Euro - einige davon habe das Amt bereits gehabt, andere seien gekauft worden.

