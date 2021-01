Stand: 28.01.2021 12:21 Uhr Corona: Minijobber in der Gastronomie leiden unter Shutdown

Umgedrehte Barhocker auf den Tischen, verwaiste Tresen und verrammelte Bar-Türen - so sieht die Lockdown-Realität momentan im Gastgewerbe aus. Das hat Konsequenzen für die Beschäftigten von Restaurants und Lokalen: Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind davon in erster Linie Mini-Jobber betroffen. In Stadt und Region Hannover haben acht Prozent von ihnen in der Gastronomie in der Krise ihre Jobs verloren. Für die Betroffenen ist das vielfach existenzbedrohend, sagt eine Gewerkschaftssprecherin. Die NGG fordert diese Stellen sozialversicherungspflichtig zu machen, um die Mitarbeiter besser zu schützen.

