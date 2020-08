Stand: 17.08.2020 10:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Mehr Pilger in Niedersachsen

In Zeiten von Corona wird Pilgern offenbar immer beliebter. Auf einigen Wegen in Niedersachsen hat die Corona-Pandemie nach Angaben der Deutschen Jakobus-Gesellschaft jedenfalls zu einem Anstieg geführt. Eine Herausforderung sei allerdings die Suche nach Unterkünften, hieß es: Zwar gebe es genügend Angebote, diese sollten aber wegen Corona möglichst im Vorfeld gebucht werden. Dazu raten auch die Verantwortlichen des ökumenischen Pilgerwegs zwischen Loccum in Niedersachsen und dem thüringischen Volkenroda. Die Nachfrage sei in diesem Jahr "immens hoch", sagte Koordinatorin Susann Röwer. Auf dem Braunschweiger Jakobsweg dagegen haben die ehrenamtlichen Pilgerbegleiter im vergangenen Jahr 500 Menschen zwischen Magdeburg und Hildesheim begleitet - in diesem Jahr waren es bislang erst etwa 50. Auf dem 67 Kilometer langem Harzer Klosterwanderweg seien wegen Corona zunächst alle Touren abgesagt worden, so ein Sprecher. Seit Anfang Juli gebe es nun bis zum Herbst wieder Angebote.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.08.2020 | 13:30 Uhr