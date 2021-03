Corona: Liste der Impfvordrängler wird immer länger Stand: 02.03.2021 14:41 Uhr In Niedersachsen sorgen Impfvordrängler weiter für Ärger. Im Landkreis Schaumburg hat jetzt erneut ein Fall ein politisches Nachspiel.

Am Nachmittag beschäftigt sich der Kreistag in Stadthagen mit Impfungen am Agaplesion Klinikum in Obernkirchen. Dort sollen sich Geschäftsführer frühzeitig gegen das Coronavirus geimpft haben lassen, obwohl er so gut wie keinen Kontakt zu Patienten haben soll. Die Wählergemeinschaft Schaumburg (WSG) hat den Antrag gestellt, dass der Kreistag das Verhalten der Geschäftsführer missbilligt. Weitere Konsequenzen sind allerdings nicht zu erwarten.

Wählergemeinschaft spricht von "Skandal"

Dass die Geschäftsführer bevorzugt behandelt wurden, sei vor allem auch ein Affront gegen die eigenen Mitarbeitenden, die deutlich stärker gefährdet seien, sagte Heinrich Sasse von der WGS gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Das Ganze sei ein "Skandal". Seiner Ansicht nach dürfe der Landkreis nicht schweigen, sagte Sasse. Schließlich sei die Kommune ja kein unbeteiligter Dritter, sondern mit zehn Prozent der Anteile Gesellschafter des Schaumburger Klinikums.

Klinik sieht keinen Fehler

Die Agaplesion Klinik hält die Vorwürfe für unberechtigt. Die Geschäftsführer seien in ihrer Funktion als Mitglieder des Corona-Krisenstabes geimpft worden, sagt eine Sprecherin. Das sei durch die Impf-Verordnung gedeckt.

Videos 5 Min Immer neuer Ärger um Impfvordrängler Inzwischen haben bereits einige Politiker, Geistliche und Polizisten übrig gebliebene Impfdosen genutzt. (12.02.2021) 5 Min

Sogar Eheleute von Diakonie-Vorständen geimpft

Auch bei der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser mit Sitz in Wunstorf (Region Hannover) gibt es Unmut wegen Impfungen von Führungskräften. Mitarbeitende werfen den Vorständen vor, gegen das Coronavirus geimpft worden zu sein, obwohl sie keinen Patientenkontakt hätten. Es wurden zudem die Eheleute einzelner Vorstände mitgeimpft, wie Pressesprecher Gunnar Schulz-Achelis bestätigte. "Dies war definitiv ein Fehler und wird so auch nicht wieder vorkommen - da können wir nur um Entschuldigung bitten", sagte Schulz-Achelis. Eine genaue Zahl, um wie viele Fälle es sich handelte, konnte er nicht benennen. Auch ob und welche Konsequenzen für die Führungskräfte daraus folgen, ließ der Sprecher zunächst offen.

Rücktritt von Seesener Propst

Bereits am Freitag war der Seesener Propst Thomas Gleicher mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als Aufsichtsratsvorsitzender des evangelischen Altenzentrums St. Vitus in Seesen sowie als Propst der Propstei Gandersheim-Seesen zurückgetreten. Auch ihm wurde vorgeworfen, sich unberechtigt eine Corona-Impfung verschafft zu haben. Ein weiterer Fall von Impf-Vordrängelei ereignete sich Medienberichten zufolge bei Bethel im Norden. Dort haben sich den Berichten zufolge Geschäftsführer vor ihren Mitarbeitenden impfen lassen. Bereits vor einigen Wochen waren unter anderem in Aurich und Peine Fälle von Impf-Vordrängelei bekannt geworden.

