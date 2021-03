Stand: 02.03.2021 07:50 Uhr Corona: Lehrerinnen und Lehrer bekommen Schutzmasken

Niedersachsen liefert ab heute fünf Millionen Corona-Schutzmasken für Lehrerinnen und Lehrer aus. Sie werden vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle aus über die Landkreise und Städte verteilt. Die Masken sollen helfen, ein mögliches Ausweiten des Präsenzunterrichts an den Schulen sicherer zu machen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) möchte möglicherweise noch vor den Osterferien weitere Klassen aus dem Distanzlernen in den Wechselunterricht an die Schulen zurückholen.

