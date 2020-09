Stand: 01.09.2020 11:11 Uhr

Corona: Landtag empfängt wieder Besuchergruppen

Nach einer Pause wegen der Corona-Krise öffnet Niedersachsens Parlament seine Türen: Seit Dienstag können interessierte Bürger in Gruppen wieder den Landtag besuchen. Die Größe der Besuchergruppen ist dabei auf bis zu 19 Personen begrenzt. Das teilte der Landtag mit. Außerdem gelten einige Schutzvorkehrungen: Während der Tour durch den Landtag muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, solange die Gruppenmitglieder nicht sitzen und ein Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Zudem müssen die Gäste sich registrieren lassen.

Videos 02:36 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Landtag stimmt für zweiten Nachtragshaushalt NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Der Niedersächsiche Landtag hat vor den Ferien noch einen zweiten Nachtragshaushalt für die Bekämpfung der Corona-Krise verabschiedet. Er umfasst 8,4 Milliarden Euro. Video (02:36 min)

Einzelne Veranstaltungen wieder der Öffentlichkeit zugänglich

Einzelne Besucher können bereits seit einiger Zeit wieder die Plenarsitzungen live vor Ort verfolgen. Auch andere Veranstaltungen im Landtag sind ab sofort wieder vereinzelt der Öffentlichkeit zugänglich - wenn dabei die Abstandsregeln eingehalten werden können. Bei Tagungen von Ausschüssen könnten dagegen auch weiterhin keine externen Zuhörer zugelassen werden, teilte der Landtag mit. Ausnahmen gelten für Praktikanten und Medienvertreter. Ein Besuch der Bibliothek des Landtages ist bis auf Weiteres nur nach Terminvergabe möglich.

"Die Situation bleibt hochdynamisch"

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) schrieb nach der Sommerpause in einem Brief an die Abgeordneten, so schnell werde es keine klare Perspektive geben. "Die Situation bleibt hochdynamisch", so Andretta, "und es wird weiterhin kontinuierlicher Abwägungen und flexibler Regelungen bedürfen, um Infektionsgeschehen und Lockerungsbemühungen verantwortungsvoll in Einklang zu bringen."

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 01.09.2020 | 08:00 Uhr