Stand: 23.04.2021 11:28 Uhr Corona: Land stellt frei gewordene Impftermine ins Portal

Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums stehen ab sofort im Online-Impfportal des Landes wieder frei gewordene Impftermine zur Verfügung. Die "Terminbörse" richte sich an alle Personen aus den Prioritätsgruppen 1 und 2 nach der Bundesimpfverordnung, also Personen, die älter sind als 70 Jahre oder aus beruflichen oder medizinischen Gründen ein besonders großes Risiko für eine Covid-19-Erkrankung oder einen schweren Verlauf der Krankheit haben. Interessierte müssen sich dafür im Portal registrieren und bekommen dann - je nach Impfzentrum - kurzfristige Termine angeboten. Ab kommendem Montag können auch Personen, die 60 Jahre und älter sind, einen Termin für eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca buchen.

Abgesagte Termine wegen Impfung beim Hausarzt

Durch den Start der Impfungen in den Hausarzt-Praxen habe die Impfkampagne deutlich an Dynamik gewonnen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Gleichzeitig komme es nun häufiger vor, dass Termine in den Impfzentren kurzfristig abgesagt werden, weil jemand schon ein anderes Impfangebot angenommen hat. Wenn in diesen Fällen nicht mehr genug Zeit bleibe, um die freigewordenen Termine an Personen auf der Warteliste zu vergeben und diese rechtzeitig zu kontaktieren, können sie ab sofort online unter www.impfportal-niedersachsen.de gebucht werden.

