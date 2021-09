Stand: 03.09.2021 08:29 Uhr Corona-Lage in Seniorenheimen "derzeit entspannt"

Die Corona-Lage in den niedersächsischen Seniorenheimen ist deutlich entspannter als vor einem Jahr. Derzeit sei die Situation als entspannt zu bewerten, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministerium in Hannover mit. Viele Bewohnerinnen und Bewohner seien geimpft, es gebe wenige Corona-Fälle und wenn, dann meist milde Verläufe. Außerdem seien Landkreise und Ämter sensibilisiert, Auffälligkeiten und systematisch steigende Fallzahlen zu beachten. Zu Beginn der Pandemie und im vergangenen Herbst hatte es besonders viele Infektionen in Niedersachsens Seniorenheimen gegeben.

