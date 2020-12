Corona-Lage in Krankenhäusern: Angespannt, aber beherrschbar Stand: 17.12.2020 13:49 Uhr Die nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen sind noch einmal gestiegen. Was bedeutet das für die Krankenhäuser und die Versorgung von Intensivpatienten?

In einigen Krankenhäusern sei die Lage zwar angespannt, sagte Marten Bielefeld, stellvertretender Geschäftsführer der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Doch im Moment sei alles noch beherrschbar. Die Kliniken hierzulande tauschen sich aus, in einem Online-Register ist markiert, welche Kliniken noch Platz für neue Patienten haben. Auch Intensivpatienten könnten dementsprechend verlegt werden.

280 Intensivbetten für Covid-Patienten frei

Am Donnerstag sind in Niedersachsen weitere 1.975 Menschen positiv auf Covid-19 getestet und gemeldet worden, die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen stieg um 29. In den Krankenhäusern hierzulande sind noch 280 Intensivbetten speziell für Corona-Patienten frei, für die es auch genügend Personal gibt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sollte die Patientenzahl noch weiter steigen, können Patienten auch in die anderen norddeutschen Bundesländer verlegt werden. Die haben sich dafür zusammengeschlossen.

Keine Hinweise auf Triage

Auch bei der Ärztekammer Niedersachsen sieht man derzeit keine Hinweise darauf, dass eine Triage nötig wird - also die Situation, in der Mediziner entscheiden müssen, wer behandelt werden kann und wer nicht. Die Aufgabe sei immer, jedem zu helfen, sagte Ärztekammer-Sprecher Thomas Spieker. Er hofft, dass das durch den Lockdown auch weiter möglich sein wird. Und er appelliert an alle, über die Feiertage vernünftig zu sein, damit die Lage in den Kliniken auch beherrschbar bleibt.

