Stand: 25.03.2021 08:47 Uhr Corona-Krise: TUI-Aktionäre treffen sich digital

Der angeschlagene Reisekonzern TUI hält am Mittag eine digitale Hauptversammlung ab. Dabei geht es unter anderem um die Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern. Anfang Januar hatten die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung den Weg für staatliche und private Hilfen in Milliardenhöhe freigemacht. Wegen der Corona-Pandemie steckt TUI tief in den roten Zahlen: Im ersten Geschäftsquartal, das bis Ende Dezember lief, verzeichnete der Konzern unter dem Strich einen Verlust von rund 803 Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2021 | 06:00 Uhr