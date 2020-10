Stand: 22.10.2020 12:03 Uhr Corona-Krise: Landeskirche unterstützt Kulturschaffende

Mit einem neuen Fonds will die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers Projekte von Künstlern und Kulturschaffenden fördern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Fonds solle in der Corona-Zeit schnelle und unkomplizierte Hilfe leisten, hieß es. In einem ersten Durchlauf stünden 30.000 Euro bereit. Menschen, die von ihrer Kunst lebten, sollen durch Honorare und die Vergabe von Aufträgen unterstützt werden. Es gehe dabei um Kooperationen zwischen ländlichen Kirchengemeinden und Künstlern.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.10.2020 | 13:30 Uhr