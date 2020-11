Corona-Krise: Land will Flughafen Hannover unterstützen Stand: 05.11.2020 09:15 Uhr Die Corona-Krise hat den Flughafen Hannover hart getroffen. Nach Stadt und Region Hannover will auch das Land helfen. Man stehe zu seinen Beteiligungen, teilte das Finanzministerium mit.

Details, etwa zu möglichen Bürgschaften für neue Darlehen, könne man noch nicht nennen, hieß es aus dem Ministerium. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte Unterstützung an. Neben dem Flughafen in Langenhagen (Region Hannover) gelte dies auch für die ebenfalls in denroten Zahlen steckende Deutsche Messe AG. Messe und Flughafen seien in der Region Hannover und für ganz Niedersachsen wichtig, sagte Weil dem Radiosender "Antenne Niedersachsen". "Deswegen werden wir an der Stelle das tun, was man von guten Eigentümern erwartet, nämlich zu helfen und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen eine Perspektive haben."

"Luftverkehrsgipfel" am Freitag

Der Bund setzt sich ebenfalls für Hilfen für die angeschlagenen Flughäfen ein. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) strebt ein Milliarden-Rettungspaket an. Am Freitag ist ein digitaler "Luftverkehrsgipfel" geplant. An der Schaltkonferenz sollen neben Scheuer, auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie die Verkehrsminister der Länder teilnehmen.

Niedersachsen für Erstattung der "Vorhaltekosten"

Mögliche weitere Maßnahmen hingen vom Ausgang dieses Treffens ab, hieß es in Hannover. Das Land Niedersachsen unterstütze die Forderung Scheuers, die sogenannten Vorhaltekosten von Flughäfen zu erstatten, "ausdrücklich". Mit solchen Ausgaben hatten die Airports ihre Infrastruktur während der Phasen sehr geringen Verkehrsaufkommens aufrechterhalten.

Stadt Hannover will Flughafen helfen

Wie alle Flughäfen in Deutschland ist der Airport Hannover schwer von der Corona-Krise getroffen. In den ersten drei Quartalen sackte die Zahl der Passagiere zum Vorjahreszeitraum um beinahe drei Viertel auf rund 1,3 Millionen ab. Für 2020 wird insgesamt ein Verlust erwartet. Airport-Chef Raoul Hille erwartet erst ab 2023 schwarze Zahlen. Die Stadt Hannover, die ebenfalls an Flughafen und Messe beteiligt ist, hat bereits Unterstützung angekündigt. Im Gespräch sollen offenbar Corona-Hilfen für beide Unternehmen in Höhe von 70 Millionen Euro sein.