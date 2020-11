Stand: 03.11.2020 11:38 Uhr Corona-Kontrollen: Polizei spricht 1.300 Menschen an

In Hannover hat die Polizei am Montag erneut verstärkt Kontrollen durchgeführt. Grund sind die weiter steigenden Infektionszahlen sowie die verschärften Corona-Maßnahmen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Behördenangaben mussten die Beamten in den meisten Fällen in der Landeshauptstadt und in der Region Hannover wegen fehlenden Mund-Nasen-Schutzes einschreiten. Allein in der Innenstadt sprachen die Streifenpolizisten mehr als 1.300 Personen an, außerdem wurden mehrere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eröffnet. Die Beamten hätten eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. In Stadt und Region mussten nach Kontrollen vereinzelte Gastronomiebetriebe sowie Wettbüros schließen, unter anderem in Wunstorf und Ehlershausen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2020 | 13:30 Uhr