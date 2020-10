Stand: 28.10.2020 11:15 Uhr Corona-Kontrollen: Polizei Hannover schließt elf Betriebe

Am Dienstag haben Polizisten in Hannover zahlreiche Betriebe kontrolliert - und mehrere sofort geschlossen. In und nahe der Innenstadt überprüften die Beamten, ob etwa Geschäfte, Restaurants, Friseure und Bordelle die wegen hoher Infektionszahlen verschärften Corona-Regeln einhielten. Wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wurden den Angaben zufolge mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Wegen schwerwiegenderer Mängel, etwa fehlenden Hygienekonzepten, leitete die Polizei weitere Verfahren ein. Insgesamt elf Betriebe mussten vorzeitig schließen, darunter Restaurants, Friseursalons und ein Bordell, gegen das laut Polizei bereits vor wenigen Tagen eine Schließungsverfügung ausgesprochen worden war. Zumachen musste auch eine Shisha-Bar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.10.2020 | 13:30 Uhr