Corona-Initiative will Politik beraten

Wie kann unsere Gesellschaft in der Zeit der Corona-Krise gemeinsam leben? Wie können gerade alte, kranke und pflegebedürftige Menschen teilhaben und in Würde leben - und nicht ausgegrenzt werden? Auf diese Fragen will eine gerade gegründete Initiative mit Blick auf die Ethik Antworten finden. Vorgestellt wurde sie am Mittwoch vom evangelischen Bischof Ralf Meister aus Hannover. Er hat gemeinsam mit dem katholischen Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück, der niedersächsischen Ärztekammer und die Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt (SPD) das Bündnis ins Leben gerufen. "Es ist nicht nur allein die Stunde der Politik oder der Wissensgruppen", sagte er. So sei die Öffnung der Supermärkte in diesen Zeiten auch eine ethische Entscheidung gewesen." Ein kleiner Kreis soll fortan im Rahmen dieser Initiative im aktuellen Diskurs beratend oder begleitend zur Seite stehen.

"Menschen Gehör verschaffen"

"Jeder Mensch hat das Recht, auch in der Corona-Krise würdevoll zu sterben", sagte Martina Wenker, Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer. "Sterbende und trauernde Menschen brauchen gerade jetzt wieder jemanden an ihrer Seite", führte sie fort. "Wir müssen ihnen Gehör verschaffen." Die Menschen sogenannter Risikogruppen dürften nicht stigmatisiert werden.

Wenker: In Pflegeheimen regelmäßig testen

Wenker schaue mit Schrecken in die Pflegeheime, sagte sie. Dort würden die Menschen in ihren Einzelzimmer sitzen, dürften nicht in der Sonne spazieren gehen, auch wenn sie nicht infiziert seien. "Das ist eine Qual", so die Ärztekammer-Präsidentin. Ihre Forderung: Gerade in den Pflegeheimen müsse getestet werden - niedrigschwellig und regelmäßig. "Dann gibt es auch keinen Grund, wenn jemand Corona-frei ist, sein Leben nicht weiterleben zu dürfen."

Bode spricht vom "sozialen Tod"

Mit Blick auf die Vereinsamung der Menschen sagte der katholische Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück: "Der soziale Tod ist mindestens so schlimm. Wir bitten, die Seelsorge zu unterstützen und Menschen begleiten zu können."

Beirat mit interdisziplinärer Expertise

Wernstedt sieht die Initiative als einen Beirat mit wissenschaftlicher, sozialer und seelsorgerischer Expertise zur Politik, damit die Corona-Krise bestmöglich gemeistert werden kann, sagte die Landtagsabgeordnete. "In Gesprächen mit der Landesregierung sind wir noch nicht." Zunächst gehe es auch darum, die Öffentlichkeit sensibel für die ethische Diskussion zu machen.

