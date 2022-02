Stand: 04.02.2022 07:15 Uhr Corona-Infektionen: JVA Hannover beschränkt Kontakte

Nach etlichen Corona-Fällen in der Hauptanstalt der JVA Hannover sind für alle Gefangenen sowie die Insassen der Abteilung Langenhagen umfassende Kontaktbeschränkungen angeordnet worden. Zu dieser Maßnahme entschied sich die Anstaltsleitung, nachdem seit Sonntag mehrere Infektionen von Bediensteten und Gefangenen bekannt geworden sind. Aktuell seien zehn Bedienstete sowie 13 Gefangene der JVA Hannover betroffen, teilte die Anstalt am Donnerstag mit. Bei allen Betroffenen seien bislang milde Verläufe festzustellen. Durch die Einschränkungen soll eine unkontrollierte Ausbreitung des Infektionsgeschehens verhindert werden. Die Inhaftierten dürfen weder Freizeitaktivitäten wahrnehmen noch arbeiten. Es werden zudem keine Gefangenen aufgenommen oder in andere Vollzugseinrichtungen verlegt. Ob nach dem 9. Februar wieder schrittweise Öffnungen zugelassen werden können, solle später entschieden werden.

Weitere Informationen Hannover: Corona-Ausbruch im Gefängnis in Hainholz Zwölf Gefangene haben sich nach Angaben der Behörden infiziert, 60 Personen sind aktuell in Quarantäne. (04.12.2021) mehr

