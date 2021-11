Stand: 05.11.2021 10:30 Uhr Corona: Impfzentrum in Neustadt am Rübenberge öffnet Montag

Die Infektionszahlen steigen und steigen - trotzdem sind die Impfzentren im Land geschlossen worden. Doch es geht auch anders: In Neustadt am Rübenberge eröffnet jetzt ein eigenes Impfzentrum, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In der Stadt in der Region Hannover werden ab Montag in einem Ladenlokal in der Innenstadt an jedem Werktag zwischen 10 und 16 Uhr Erst-, Zweit und Booster-Spritzen angeboten. Als Impfstoff verwendet das Zentrum BionTech. Feste Impfangebote wird es ab der nächsten Woche auch in Springe, Burgdorf und Laatzen geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Optimismus für Herbst und Winter Gesundheitsministerin Behrens sieht eine gute Ausgangslage für die kommenden Monate. Dennoch sei weiter Vorsicht geboten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.11.2021 | 10:00 Uhr