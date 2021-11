Stand: 18.11.2021 08:23 Uhr Corona: Impfzelt in Hannover täglich sieben Stunden geöffnet

In der Region Hannover wollen sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele von ihnen nutzen die über die Region verteilten kleineren Impfzentren. Diese bekommen jetzt Unterstützung in der Stadt. Die Region hat vor dem Regionshaus an der Hildesheimer Straße ein Impfzelt aufgebaut. Dies ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

