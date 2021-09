Stand: 20.09.2021 15:49 Uhr Corona-Impfungen: Land bewertet Aktionswoche als Erfolg

Die Impf-Aktionswoche in Niedersachsen ist aus Sicht des Gesundheitsministeriums in Hannover erfolgreich verlaufen. In den sieben Tagen bis zum 19. September ließen sich 127.000 Menschen impfen. Das waren einem Sprecher des Ministeriums zufolge insgesamt etwa 4.000 mehr als in der Vorwoche. Rund 52.300 Impfungen erfolgten durch mobile Teams und in den Impfzentren. Damit ist die Zahl der Impfungen in diesem Bereich um 10.000 im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, dafür ging die Zahl der Impfungen bei den Haus-, Fach- und Betriebsärzten leicht zurück. Bundesweit wurden laut Bundesgesundheitsministerium in der Aktionswoche etwa 500.000 Erstimpfungen gezählt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2021 | 16:00 Uhr