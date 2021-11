Stand: 22.11.2021 11:23 Uhr Corona-Impfung jetzt vor dem Haus der Region in Hannover

In der Region Hannover wollen sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele von ihnen nutzen die über die Region verteilten kleineren Impfzentren. Diese bekommen jetzt Unterstützung in der Stadt. Die Region hat vor dem Regionshaus auf dem Parkplatz Hildesheimer Straße 18 / Maschstraße 25 ein Impfzelt aufgebaut. Dies ist den Angaben zufolge von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Außerdem werden Impfungen in der Mensa der Leibniz Universität Hannover, in der Callinstraße 23, angeboten - und zwar von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr. Einen einzelnen Impftermin gibt es auch in der Leibniz Universität Hannover, Herrenhäuser Straße 2, am Mittwoch, 24. November, in der Zeit zwischen 10 und 15.30 Uhr. Außerdem besteht im Stadtteil Mühlenberg, auf dem Mühlenberger Markt 5, von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus bietet auch das Gesundheitsamt in der Weinstraße 2-3 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr die Gelegenheit zur Corona-Impfung. Über weitere Impfgelegenheiten in der Region informiert die Region Hannover auf ihrer Internetseite.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hatten wir geschrieben, dass das Impfzelt vor dem Haus der Region täglich geöffnet ist. Das war leider nicht korrekt. Das Impfzelt ist nur von Montag bis Freitag geöffnet, nicht jedoch an den Wochenenden. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2021 | 06:30 Uhr