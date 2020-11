Stand: 26.11.2020 15:15 Uhr Corona-Impfstoff: Spezialkühlschränke sind gefragt

Tritec, ein niedersächsischer Hersteller von speziellen Kühlschränken, verzeichnet derzeit eine deutlich höhere Nachfrage. Grund ist die besondere Lagerung des Corona-Impfstoffs, der in den kommenden Monaten auf den Markt kommen könnte. Laut des Kältetechnik-Unternehmens muss der Impfstoff teilweise auf minus 70 Grad Celsius gekühlt werden. "Für alles, was wir in diesem Jahr noch liefern können, sind die Auftragsbücher komplett voll", sagte Birgitt Nolden, Geschäftsführerin von Tritec in Hannover. "Unsere Lager sind leergefegt." Niedersachsen will landesweit bis zu 60 Impfzentren aufbauen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.11.2020 | 13:30 Uhr