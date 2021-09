Stand: 06.09.2021 07:31 Uhr Corona: Impfbus steht jeden Tag vor Hauptbahnhof Hannover

An den vergangenen Sonnabenden sind in Hannover jeweils mehr als 500 Menschen zum Impfbus am Hauptbahnhof gekommen - deshalb wird das Angebot nochmal ausgeweitet. In dieser Woche steht der Bus laut Stadt jeden Tag am Bahnhof, immer von 9 bis 17 Uhr - verimpft wird die Vakzine von Johnson&Johnson, von der eine Dosis ausreicht. Im Impfzentrum auf dem Messegelände wird heute zum letzten Mal mit Biontech erstgeimpft - damit die Leute dann in drei Wochen im Impfzentrum auch noch zum zweiten Mal geimpft werden können. Ende September schließt die Einrichtung. Bis dahin wird ab morgen nur noch zweitgeimpft und Johnson&Johnson verabreicht.

