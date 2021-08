Stand: 18.08.2021 13:11 Uhr Corona-Impfaktion beim Heimspiel von Hannover 96

Stadt und Region Hannover bieten am Freitag beim Heimspiel von Hannover 96 eine Impfaktion an. Nach Angaben eines Sprechers sind zwei mobile Teams auf dem Nord- und dem Südvorplatz des Stadions unterwegs. Geimpft wird am Freitag von 17 bis 21 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem nur eine Dosis nötig ist, um als vollständig geimpft zu gelten. Interessierte müssen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

