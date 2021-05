Corona-Hilfe: Bundeswehr bringt Sauerstoffanlage nach Indien Stand: 05.05.2021 09:12 Uhr Vom Fliegerhorst Wunstorf ist heute eine Transportmaschine der Luftwaffe nach Indien gestartet. An Bord des A400M Flugzeuges: Teile einer Anlage zur Produktion von medizinischem Sauerstoff.

Bereits jetzt ist ein 13-köpfiges Team des Sanitätsdienstes in Neu Dehli, wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte. Die sogenannte Mobile Sauerstofferzeugungs- und -abfüllanlage (MSEA) kann täglich bis zu 400.000 Liter des in Indien dringend benötigten medizinischen Sauerstoffs herstellen. Die zweite Transportmaschine soll am Donnerstag aus Wunstorf starten. Hintergrund des Einsatzes ist die verheerende Corona-Lage in dem Land. In der vergangenen Woche wurden dorthin bereits Atemgeräte geliefert. In Indien hatten sich zuletzt 400.000 Menschen pro Tag mit dem Virus infiziert. Krankenhäuser sind in dem südasiatischen Land völlig überlastet, der zur Behandlung von Covid-19 dringend benötigte Sauerstoff ist knapp.

Anlage soll bei einem Hospital stehen

Die Sauerstoffanlage werde nach der Ankunft nur wenige Fahrminuten nördlich des Flughafens in unmittelbarer Nähe eines provisorischen Corona-Hospitals in Betrieb genommen, so die Bundeswehr. Nach der Ankunft werde es rund zwei Tage dauern, bis die komplexe Anlage aufgebaut und einsatzbereit sei. Dann könne sie eine Flasche innerhalb einer knappen halben Stunde mit 10.000 Litern Sauerstoff befüllen.

Personal vor Ort wird geschult

Die Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsdienstes werden in den kommenden Tagen das Personal des Indischen Roten Kreuzes an der MSEA ausbilden. Die Anlage soll später an das Indische Rote Kreuz übergeben und von der Hilfsorganisation weiter betrieben werden.

