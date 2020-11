Corona-Gipfel: Weil erläutert Verschärfung der Maßnahmen Stand: 25.11.2020 22:07 Uhr Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich am Mittwoch auf eine Verlängerung des sogenannten Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember geeinigt - mit zum Teil härteren Maßnahmen.

Es war ein hartes Ringen beim Corona-Gipfel im Kanzleramt. Mehr als sieben Stunden stritten die Länderchefs in der Videoschalte untereinander und mit Bundeskanzlerin Merkel um die Maßnahmen für den Dezember - und dort vor allem für Weihnachten und Silvester. Demnach werden die Kontaktbeschränkungen bis zu den Feiertagen noch einmal verschärft. Der große Feuerwerk zum Jahreswechsel fällt aus. Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht ausgereicht, um die Infektionszahlen zu senken, hieß es. "Deshalb ist es nicht nur nicht die Zeit für Lockerungen, sondern für noch mehr Zurückhaltung in den direkten Kontakten und für noch mehr Umsicht und Vorsicht und Rücksichtnahme auf andere", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss an die Beratungen.

Die wichtigsten Entscheidungen aus der Bund-Länder-Schalte

Teilweises Verbot von Feuerwerk auf Straßen und öffentlichen Plätzen zur Vermeidung von Menschenansammlungen

Geschlossene Betriebe und Einrichtungen in Gastronomie, Kultur, Tourismus, Sport und im Bereich körpernahe Dienstleistungen bleiben weiter zu - vermutlich bis Anfang Januar 2021

Strengere Auflagen für den Kundenverkehr in Kaufhäusern und eine Ausweitung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum vor Geschäften und auf Parkplätzen

Einführung eines neuen Corona-Warnparameters bei einem Inzidenzwert von mehr als 200 Infizierten pro 100.000 Einwohnern

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab einem Inzidenzwert von 50

Keine Großveranstaltungen in Glaubensgemeinschaften zu Weihnachten

Kontakte: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten

Ziel sei es, mit den Maßnahmen jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden. Dementsprechend werden in den nächsten Wochen private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf maximal fünf Personen und auf maximal zwei Haushalte beschränkt. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. "Wenn möglichst viele sich im Dezember an diese Regel halten, wird es", so Stephan Weil, "gut vertretbar sein, über Weihnachten bis zum 1. Januar die Kontaktbeschränkungen maßvoll zu lockern." Bis zu zehn Personen sollen dann zusammenkommen dürfen, die Begrenzung auf zwei Haushalte werde vorübergehend ausgesetzt.

Weihnachtsferien beginnen am 18. Dezember

Weil teilte mit, dass Schulen weiterhin im Präsenzunterricht bleiben sollen. Das habe sich bewährt. Die Weihnachtsferien beginnen bereits am 18. Dezember. "Wir möchten allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, ihre Großeltern an Weihnachten zu sehen, ohne sie zu gefährden. Natürlich klappt das nur, wenn man sich in den dann schulfreien Tagen bis Weihnachten sehr zurückhält, was direkte Kontakte mit anderen anbelangt", so Weil.

Landtag plant Sondersitzung am Montag

Über die neuen Regeln soll in Niedersachsen am Montag der Landtag in einer Sondersitzung beraten. Darauf haben sich nach Angaben eines Landtags-Sprechers die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, CDU, Grünen und FDP verständigt. Ein Viertel der Abgeordneten müsse die Sondersitzung nun schriftlich beantragen. Dann werde Landtagspräsidentin Gabriele Andretta diesem Wunsch sicherlich entsprechen, sagte der Landtagssprecher. FDP und Grüne hatten sich dafür eingesetzt, dass das Parlament eingebunden wird, bevor die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen in Kraft tritt.

