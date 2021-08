Corona-Gipfel: Niedersachsen fordert einheitlichen Maßstab Stand: 09.08.2021 21:26 Uhr Niedersachsens Landesregierung betont vor dem Treffen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag die Wichtigkeit eines bundesweit einheitlichen Systems zur Bewertung der Corona-Pandemie.

"Wir haben über anderthalb Jahre gelernt, reflexartig auf den Anstieg von Infektionszahlen zu reagieren und die für sich als gefährlich zu halten. Davon müssen wir wegkommen", sagte Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke (SPD) in einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses am Montag. Die bisherigen Inzidenzstufen als Maßstab hätten sich überholt, hieß es weiter. Wichtig sei aber, dass sich die Länder bei dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Sonst entstünde ein Flickenteppich, den man der Bevölkerung nicht mehr vermitteln könne, so Mielke.

Drei Modelle werden diskutiert

Unter den Ländern bestehe zwar Einigkeit darüber, dass inzidenzbasierte Stufenpläne überholt seien. Doch es gebe "sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen", wie man Regeln künftig gestalten wolle, sagte Mielke. Zwischen Bund und Ländern würden drei verschiedene Modelle diskutiert: Die Inzidenzen in den Stufenplänen anheben - oder einen neuen Wert errechnen, der auch berücksichtigt, wie viele Menschen auf der Intensivstation behandelt werden müssen und wie viele geimpft sind. Oder: sich vom Stufenplan verabschieden. Dabei würde es noch Basis-Schutzregeln geben - wie die Masken beim Einkaufen zum Beispiel. Außerdem würden Bereiche definiert, zu denen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang hätten. Vieles spräche für diese letzte Variante, weil sie nicht so starr sei wie der Stufenplan, so Mielke.

