Stand: 17.11.2020 14:50 Uhr Corona-Gedenkgottesdienst mit Ministerpräsident Weil

Das Bistum Hildesheim und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers planen für den kommenden Sonntag einen Corona-Gedenkgottesdienst im Hildesheimer Dom. Er werde unter dem Motto "Wir ersehnen einen neuen Morgen" in Form einer Lichtfeier gestaltet und im Internet übertragen, teilten die Kirchen am Dienstag mit. Zentrales Element wird demzufolge ein Gedenken an alle Menschen sein, die am Coronavirus gestorben sind. Dazu sollen im Dom um 19 Uhr Kerzen entzündet werden. Außerdem ist ein Grußwort von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geplant. Wegen der Corona-Auflagen dürfen vor Ort nur geladene Gäste am Gottesdienst teilnehmen.

Corona-Gedenkgottesdienst im Livestream Der Gottesdienst kann am Sonntag, 22. November 2020, ab 19 Uhr über die Internetseiten des Bistums Hildesheim (www.bistum-hildesheim.de) und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (www.landeskirche-hannovers.de) sowie über die Seite www.zuhause-gottesdienste.de verfolgt werden, außerdem über die Facebook-Seiten des Bistums und der Landeskirche.



Quelle: Bistum Hildesheim

