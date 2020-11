Corona-Gedenkgottesdienst im Hildesheimer Dom als Livestream Stand: 22.11.2020 08:26 Uhr Das Bistum Hildesheim und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers gedenken am Totensonntag im Hildesheimer Dom den während der Corona-Pandemie Verstorbenen.

Der evangelische Bischof Ralf Meister und der katholische Bischof Heiner Wilmer wollen ab 19 Uhr gemeinsam Kerzen entzünden und rufen Menschen dazu auf, es ihnen gleichzutun und Fotos unter dem Hashtag #NiemandBleibtAllein in sozialen Netzwerken zu teilen. Die Aktion ist eingebettet in einen ökumenischen Gottesdienst.

Weil spricht beim Gottesdienst

Bei der Andacht wollen die Bischöfe zudem Menschen aus Berufsgruppen danken, die während der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen bewältigen müssen. Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird in dem Gottesdienst ein Grußwort sprechen. Die Feier wird per Livestream der Kirchen übertragen.

Trost für Angehörige am Totensonntag

Am Ewigkeits- oder Totensonntag gedenken evangelische Christen der Verstorbenen. Mit dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent endet das Kirchenjahr. Am Totensonntag sollen Angehörige getröstet und zu einem bewussteren Umgang mit der Lebenszeit ermuntert werden. Im Zentrum steht dabei auch der christliche Glaube an das ewige Leben über den irdischen Tod hinaus.

Corona-Gedenkgottesdienst im Livestream Der Gottesdienst kann am Sonntag, 22. November 2020, ab 19 Uhr über die Internetseiten des Bistums Hildesheim (www.bistum-hildesheim.de) und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (www.landeskirche-hannovers.de) sowie über die Seite www.zuhause-gottesdienste.de verfolgt werden, außerdem über die Facebook-Seiten des Bistums und der Landeskirche.



