Corona-Fälle in Altenheimen: Hildesheim sucht Pflegekräfte Stand: 31.10.2020 13:15 Uhr Nach Corona-Ausbrüchen in mehreren Seniorenheimen suchen die Stadt und der Landkreis Hildesheim zusätzliche Pflegekräfte. Interessierte können sich auf der Internetseite der Stadt registrieren.

In den Häusern seien auch Beschäftigte erkrankt - wenn dies weiter in größerem Umfang geschehe, werde es schwierig, die Bewohner zu versorgen, hieß es. In einer gemeinsamen Pressemitteilung werden nun alle Personen um Hilfe gebeten, die eine entsprechende Berufsausbildung haben beziehungsweise bereits in der Pflege tätig waren.

Auch ehemalige Zivis und angehende Mediziner können sich melden

Ein Einsatz könne in der stationären oder der ambulanten Pflege stattfinden und würde im Rahmen einer Einstellung durch das jeweilige Heim beziehungsweise den Pflegedienst gegen Entgelt erfolgen. Der Aufruf richtet sich laut Stadt nicht nur an examinierte Pflegefachkräfte für Kranken- und Altenpflege, Pflegehelferinnen und -helfer, Pflegeassistentinnen und -assistenten und medizinische Fachangestellte sondern auch an ehemalige Zivildienstleistende oder Personen, die ihren Bundesfreiwilligendienst in der Pflege absolviert haben, sowie Studierende der Medizin, die ein entsprechendes Praktikum geleistet haben.

Mehrere Ausbrüche in Senioreneinrichtungen

In der Region Hildesheim sind derzeit Dutzende Heimbewohner und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Alle positiv getesteten Personen mussten in Quarantäne. Unter anderem sind Einrichtungen in der Stadt Hildesheim und in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) betroffen. Seniorenheime gelten in der Corona-Pandemie als besonders gefährdet. Im Frühjahr hatte es bei Ausbrüchen unter anderem in Bramsche und Wolfsburg Dutzende Tote gegeben.

