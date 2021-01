Stand: 29.01.2021 12:15 Uhr Corona-Fälle: Henriettenstift schließt zwei Stationen

Nach mehreren Corona-Infektionen im Henriettenstift in Hannover hat das Krankenhaus zwei Stationen vorübergehend geschlossen. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Sprechers um die Intensivstation und eine weitere. Dort werden zur Zeit keine neuen Patienten aufgenommen. Alle dort bereits liegenden Patienten wurden in den Friederikenstift abgegeben und werden dort behandelt. Dadurch müssten einige Operationen verschoben werden, erklärte der Sprecher. Insgesamt sechs Mitarbeiter des Klinikpersonals waren vor zwei Tagen positiv getestet worden. Sobald alle Mitarbeiter negativ getestet würden, könne der Betrieb in den Stationen wieder aufgenommen werden.

