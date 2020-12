Corona: Doch noch ein Bund-Länder-Gespräch vor Weihnachten? Stand: 08.12.2020 09:51 Uhr Bundesweit diskutieren Politiker und Experten, ob die Corona-Regeln weiter verschärft werden müssen. Niedersachsen sieht derzeit allerdings keinen Grund für ein vorgezogenes Bund-Länder-Gespräch.

"Wenn ein solches Treffen stattfinden sollte, wird Niedersachsen aber selbstverständlich gerne teilnehmen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag. Immer mehr Politiker fordern spätestens nach Weihnachten harte Einschnitte. Die Regierungen in Bayern, im Saarland und in Baden-Württemberg drängen auf eine rasche zusätzliche Besprechung der Länderchefs - und sind damit auf einer Linie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Neuer Trend? Zahlen steigen langsam wieder

Die Kanzlerin betonte gestern in einer Videokonferenz der CDU-Fraktion nach Angaben von Teilnehmern, dass Deutschland mit den bisherigen Maßnahmen von den auf viel zu hohem Niveau stagnierenden Infektionszahlen nicht herunterkomme. Ohne zusätzliche Maßnahmen werde man den Winter nicht durchstehen können. Es müsse noch vor Weihnachten entschieden werden, was zu tun sei. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche sogar wieder leicht gestiegen.

Videos 4 Min Corona-Lockerungen: Wie geht es nach dem 10. Januar weiter? "Wir müssen bis Weihnachten deutlich runterkommen", sagte Ministerpräsident Weil mit Blick auf die Infektionszahlen. (06.12.2020) 4 Min

Niedersachsen will Lage vor Weihnachten sondieren

Ministerpräsident Weil hatte gestern darauf hingewiesen, dass Niedersachsen aktuell die drittniedrigsten Infektionszahlen in Deutschland verzeichne. Eine Notwendigkeit für Verschärfungen, wie sie Bayern jetzt im Alleingang beschlossen hat, sieht er aktuell für Niedersachsen nicht. "In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werden wir die dann aktuelle Situation genau analysieren und entscheiden, ob wir die Regelungen in unserer Corona-Verordnung verändern müssen oder fortschreiben können", so Weil weiter. Gleichzeitig betonte er: "Wir tendieren in Niedersachsen eher zu einer vorsichtigen und zurückhaltenden Linie und machen insgesamt gute Erfahrungen mit unserem Kurs."

AUDIO: Kommentar: Bayern verschärft Corona-Regeln - Richtig so! (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2020 | 08:00 Uhr