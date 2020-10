Stand: 08.10.2020 12:02 Uhr Corona-Behelfsklinik auf Messegelände bleibt einsatzbereit

Das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover bleibt noch bis Ende des Jahres einsatzbereit. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Gesundheitsministerium will abwarten, wie stark die Kliniken im Herbst und Winter mit Covid-19-Patienten ausgelastet sind. In dem Behelfs-Krankenhaus in Hannover gibt es knapp 490 Betten. Die Klinik wurde bislang nicht gebraucht, weil die Kapazitäten in regulären Krankenhäusern ausgereicht haben. Seit Anfang Juni ist sie im Ruhemodus. Bundesweit gibt es nur in Berlin eine ähnliche Klinik.

