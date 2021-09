Stand: 21.09.2021 18:43 Uhr Corona-Ausbruch in hannoverscher Obdachlosenunterkunft

In einer Notunterkunft für obdachlose Menschen in Hannover hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Nach Angaben der Region Hannover wurde bei elf Personen das Virus mithilfe eines PCR-Tests nachgewiesen. Der erste Fall sei bereits in der vergangenen Woche in der Unterkunft am Alten Flughafen aufgetreten. Alle Infizierten sowie sieben Kontaktpersonen befänden sich inzwischen in einem Quarantäne-Hotel. Wie sich die Betroffenen angesteckt haben, sei nicht klar, heißt es. Grundsätzlich würden alle, die mit erhöhter Temperatur und Symptomen eine Unterkunft für obdachlose Menschen betreten wollten, mit einem Schnelltest auf Covid-19 untersucht. Falle der Test positiv aus, komme die betreffende Person in ein Quarantäne-Hotel.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2021 | 07:30 Uhr