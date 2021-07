Stand: 25.07.2021 16:18 Uhr Corona-Auflagen: Polizei macht zwei Clubs in Hannover dicht

In Hannover sind am Wochenende zwei Diskotheken wegen der Missachtung von Corona-Vorschriften geschlossen worden. Bei Kontrollen am Steintor seien den Beamten am Wochenende drei Clubs aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort seien weder die Mindestabstände eingehalten worden, noch hätten die Feiernden Masken getragen. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Auch die Kontaktdaten seien in den meisten Fällen nicht dokumentiert worden. Da zwei der drei Discos in der Vergangenheit wegen ähnlicher Vorfälle bereits aufgefallen waren, wurden diese von Polizei und Ordnungsamt geschlossen. Für die Inhaber des dritten Clubs gab es eine Verwarnung. Nach Angaben der Polizei müssen die geschlossenen Clubs nun ein neues Hygienekonzept vorlegen.

