Stand: 12.11.2023 19:31 Uhr Continental will angeblich mehrere Tausend Stellen streichen

Continental will in der schwächelnden Autozuliefersparte einem Medienbericht zufolge weltweit mehrere Tausend Stellen streichen. Das schreibt das "Manager-Magazin" und beruft sich auf eine mit der Sache vertraute Person. Demnach geht es um Stellen in der Automotive-Sparte. Dort werden auch Geschäfte mit Displays und Fahrassistenzsystemen gebündelt. Dem Bericht zufolge sollen weltweit rund 5.500 Stellen wegfallen, davon allein über 1.000 an den rund 30 deutschen Standorten von Continental. Treffen werde der Stellenabbau vor allem die Verwaltung. Produktion und Entwicklung seien offenbar zunächst ausgenommen, schreibt das Magazin. Dem Bericht zufolge will der DAX-Konzern seine Pläne am Montag den Mitarbeitenden in einer Online-Konferenz vorstellen. Ein Sprecher von Continental wollte sich zum angeblichen Stellenabbau am Sonntag nicht äußern. "Gerüchte" würden nicht kommentiert, sagte er.

