Stand: 27.04.2022 09:13 Uhr Continental will CO2-Last mit Klimaschutzprojekten mindern

Der Autozulieferer Continental aus Hannover will CO2-Emissionen, die nicht vermeidbar sind, mit Investitionen in Klimaschutzprojekte koppeln - bei sich und bei Lieferanten. Ersten Kunden bietet Conti an, CO2, das beim Herstellen oder Wiederverwerten von Produkten ausgestoßen wird, mit negativen Emissionen zu verrechnen, die zum Beispiel über das Aufforsten entstehen. Man wolle sich dadurch aber nicht aus seinen Pflichten freikaufen, heißt es von Conti. Demnach hat das Unternehmen ein weltweites Netz von Partnern: Es gehe etwa darum, zusätzliche Waldflächen zu schaffen oder zu verhindern, dass Wüsten entstehen.

