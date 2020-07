Stand: 28.07.2020 11:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Continental-Neubau: Straßensperrung im August

Wegen der Arbeiten an der neuen Continental-Firmen-Zentrale in Hannover muss die Hans-Böckler-Allee am Pferdeturm erneut gesperrt werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Mitte August sollen die Fassadenteile der Brücke eingebaut werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Brücke verbindet die beiden Gebäudeteile. Autofahrer werden an dem entsprechenden Wochenende umgeleitet. Fußgänger, Radfahrer und der Stadtbahnverkehr seien nicht betroffen. Die neue Unternehmenszentrale soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Weitere Informationen Brücke für Continental-Neubau: Sperrung beendet Die Montage einer 71 Meter langen Brücke am Conti-Neubau hat in Hannover am Wochenende für Behinderungen gesorgt. Seit dem Morgen ist die Sperrung einer Hauptverkehrsstraße beendet. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2020 | 17:00 Uhr