Continental: Eigengewächs Setzer wird neuer Vorstandschef Stand: 12.11.2020 18:35 Uhr Bei Continental ist die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Elmar Degenhardt geregelt. Das hannoversche Dax-Unternehmen setzt auf eine hausinterne Lösung: Nikolai Setzer wird neuer Chef.

Ab kommenden Monat soll der 49-Jährige das Steuer übernehmen. Der Aufsichtsrat hat den Manager am Donnerstag berufen. Mit Wirkung zum 1. Dezember läuft Setzers Vertrag zunächst bis März 2024. Der Wirtschaftsingenieur war bereits als aussichtsreicher Kandidat gehandelt worden. Der bisherige Conti-Chef Degenhardt hatte Ende Oktober verkündet, dass er seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen zum 30. November aufgibt.

Setzer seit 2009 Vorstandsmitglied

Setzer arbeitet seit 1997 bei Continental. 2009 hatte er die Leitung des Pkw-Reifengeschäfts mit Sitz in Hannover übernommen. Seit August 2009 gehört er dem Vorstand von Continental an. Von Mai 2015 bis März 2019 war er für die Beschaffung des Konzerns verantwortlich, danach übernahm Setzer die Steuerung des Automotive-Geschäfts.

Unruhige Zeiten bei Conti

Bei dem hannoverschen Unternehmen, das nach Bosch der weltweit zweitgrößte Zulieferer in der Automobilbranche ist, stehen die Zeichen unter anderem wegen der Corona-Krise auf Sturm. Durch den Absatzeinbruch will der Konzern seinen Sparkurs fortsetzen und weltweit 30.000 Jobs verlagern, streichen oder für neue Qualifikationen umwandeln. Zuletzt war insbesondere vonseiten des Betriebsrats, der Gewerkschaften und der Politik heftige Kritik an der Conti-Führung laut geworden.

