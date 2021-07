Stand: 20.07.2021 08:44 Uhr ContiTech: Arbeiter bei Fahrstuhl-Unfall schwer verletzt

In einem Gebäude von ContiTech in Hannover-Vahrenwald ist ein Arbeiter mit einem Aufzug vier Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Demnach geschah der Unfall bereits am Montag vor einer Woche. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln. Ob ein technischer Defekt den Absturz ausgelöst hat oder ob der Fahrstuhl falsch bedient wurde, sei noch unklar, heißt es. Conti untersuche den Vorfall zudem intern und habe bis auf Weiteres alle Personenaufzüge in der Produktion gesperrt.

