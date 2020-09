Stand: 23.09.2020 20:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Conti und Osram lösen Joint Venture auf

Die hannoversche Autozulieferer Continental und Osram beenden wegen der Corona- und Branchenkrise ihre Zusammenarbeit in der Lichttechnik. Die 2018 gegründete und unter anderem auf LED-Scheinwerfer spezialisierte Gemeinschaftsfirma mit Hauptsitz in München solle aufgelöst werden, kündigten beide Unternehmen am Mittwoch an. Die Trennung hat sich seit Sommer abgezeichnet. Nun würden konkrete Gespräche zur Auflösung der Firma geführt, erklärte Conti. Sie sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Continental und Osram sind je zur Hälfte beteiligt. Die eingebrachten Bereiche mit 1.500 Mitarbeitern an 14 Standorten sollen in die Unternehmen zurückkehren. Wo genau die Jobs in den Mutterkonzernen angesiedelt werden, lasse sich noch nicht sagen, erklärte eine Conti-Sprecherin.

