Stand: 16.01.2019 12:44 Uhr

Conti-Mobilitätsstudie: Lieber Bus als Carsharing

Konzepte und Ideen, wie Mobilität in Zukunft aussehen kann, gibt es viele. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Menschen sie auch nutzen. Die Mehrheit der Deutschen lehnt Carsharing, Carpooling und fahrerlose Robotertaxis ab oder ist zumindest skeptisch. So lautet zumindest das Ergebnis der Mobilitätsstudie 2018 des hannoverschen Technologiekonzerns Continental. Demnach verlassen sich die meisten weiterhin auf den öffentlichen Nahverkehr, also Bus und Bahn.

Im Ausland mehr Akzeptanz für Robo-Taxis

Die Entwicklung hierzulande unterscheide sich damit deutlich von der in anderen Ländern, so die Autoren der Studie. Besonders mögliche Robo-Taxis stießen in China bei vier von fünf Menschen auf Akzeptanz, in den USA und Japan bei rund der Hälfte der Bevölkerung. In Deutschland würde sich gerade mal ein Drittel so chauffieren lassen, in den Großstädten immerhin 41 Prozent. Das Alter der Befragten spielte dabei keine Rolle. Die Continental AG, die derzeit eigene Robo-Taxis testet, betont angesichts dessen die Effizienz solcher Flotten. Im Gegensatz zu privaten Autos, die durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag genutzt würden, könnten die Taxis rund um die Uhr betrieben werden. "Robo-Taxis werden als Teil der modernen Mobilität helfen, Staus, Unfälle, Luftverschmutzung und Parkplatznot in Städten zu reduzieren", prognostiziert der Continental-Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart.

Downloads Die Continental-Mobilitätsstudie 2018 Sämtliche Ergebnisse der auf Englisch veröffentlichten Studie "Continental Mobility Study 2018" finden Sie hier als PDF zum Download. Download (925 KB)

Carsharing und Carpooling begeistern eher Jüngere

Beim bereits verfügbaren Carsharing sowie beim Carpooling, bei dem Anbieter wie die VW-Tochter Moia eine Art Fahrgemeinschaft per Shuttlebus ermöglichen, sind Deutsche, US-Amerikaner und Japaner ähnlich skeptisch. Hierzulande gilt das besonders für Autofahrer über 60 Jahre. Nur rund 30 Prozent stehen den beiden Mobilitätskonzepten offen gegenüber, bei den unter 30-Jährigen sind es rund 50 Prozent. Zwei Drittel der befragten Deutschen geben der Studie zufolge weiterhin dem öffentlichen Nahverkehr den Vorrang - unabhängig davon, ob sie selbst ein Auto besitzen oder nicht.

Automatisiertes Fahren nimmt vielen den Spaß

Ein weiterer Aspekt, den die Mobilitätsstudie abgefragt hat, ist die Akzeptanz von automatisiertem Fahren generell. Die Befragten aus Deutschland fürchten demnach mit 73 Prozent mehr als andere, dass der Spaß verloren geht. Zudem glaubt die Hälfte nicht an die Zuverlässigkeit dieser Systeme. Den größten Nutzen sehen die Befragten bei Autobahnfahrten und beim Einparken.

