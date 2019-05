Stand: 09.05.2019 10:51 Uhr

Conti: Gewinneinbruch trübt Quartalsbilanz

Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür ist nach Unternehmensangaben die Schwäche auf den Automärkten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 17,1 Prozent auf 884 Millionen Euro ein, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Der Dax-Konzern hatte bereits mit dem Gewinnrückgang gerechnet. Vorstandschef Elmar Degenhart bestätigte die Prognose fürs laufende Jahr. Der Konzern rechnet vor allem in der zweiten Hälfte mit einer Konjunkturbelebung.

Weniger Geld für Aktionäre

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China war die Nachfrage und mit ihr die Automobilproduktion in China deutlich unter Druck geraten. Auch in Europa lief mit der Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchsprüfverfahrens WLTP die Autokonjunktur nicht mehr so rund. Folgen hat der Gewinneinbruch auch für die Aktionäre des Automobilzulieferers. Der ihnen zuzurechnende Überschuss sackte um ein Fünftel auf 575 Millionen Euro ab.

