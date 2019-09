Stand: 10.09.2019 15:16 Uhr

Conti-Chef schließt Kündigungen nicht aus

Die schwierige Lage auf den Automärkten bekommt der Zulieferer Conti immer stärker zu spüren. Nach einem heftigen Gewinneinbruchund Berichten über drohende Werksschließungen scheinen betriebsbedingte Kündigungen bei dem Unternehmen mit Stammsitz in Hannover nun immer wahrscheinlicher. Einen solchen Schritt könne man "als letztes Mittel nicht ausschließen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Dienstag am Rande der Automesse IAA in Frankfurt.

"Wir schlittern nicht in die Krise hinein, sondern befinden uns mittendrin"

Links Link Automarkt: Katerstimmung bei den Zulieferern Kurzarbeit bei Schaeffler, Bosch plant Stellenstreichungen und Conti erwägt gar Werksschließungen - die Autoflaute bringt vor allem die Zulieferer ins Schleudern. Mehr bei tagesschau.de. extern

Es helfe nicht mehr, die Dinge schönzureden, die konjunkturelle Entwicklung sei kritisch. "Wir schlittern nicht in die Krise hinein, sondern befinden uns mittendrin", sagte der Conti-Chef. Konkrete Angaben zu möglicherweise betroffenen Werken und Mitarbeitern machte Degenhardt nicht. Dies lasse sich derzeit nicht nennen, sagte er. Eine verantwortungsvolle Planung habe nun Priorität, man werde "alle Hebel ziehen", um die Belegschaft zu schützen.

"Plan B" für Vitesco?

Folgen hat die Entwicklung auch für den geplanten Teilbörsengang der Vitesco genannten Antriebssparte. Ursprünglich war dieser für die zweite Hälfte 2019 geplant, wurde im April aber auf nächstes Jahr verschoben. Laut Degenhardt ist nun auch eine komplette Auslagerung der Antriebssparte vorstellbar - als "Plan B". Voraussetzung für einen erfolgreichen Teilbörsengang sei ein positives wirtschaftliches Umfeld im nächsten Jahr. "Vitesco unter Wert zu verkaufen, würde keinen Sinn machen", sagte Degenhardt.

Videos 01:20 Niedersachsen 18.00 Droht Stellenabbau bei Continental? Niedersachsen 18.00 Die Automobilindustrie schwächelt und das bekommen auch die Zulieferer zu spüren. Bei Continental in Hannover sackt der Gewinn ab - deshalb denkt man dort über Einschnitte nach. Video (01:20 min)

Entscheidungen zum Jahresende

Conti werde die Verselbstständigung von Vitesco weiter vorantreiben. Ende 2019 könnten dann Entscheidungen anstehen. "Wenn Wettbewerbsprobleme existieren, werden wir mit Segmenten oder Standorten konsequenter umgehen als in den letzten Jahren, als wir es uns vielleicht leisten konnten, den einen oder anderen mit durchzufüttern", sagte Degenhardt.

Conti verpasst sich Klimastrategie

Losgelöst von den eigenen Schwierigkeiten kündigte der Konzern an, in grüne Technologien zu investieren. Bis 2040 will Continental CO2-neutral produzieren. Bereits ab dem kommenden Jahr will das Unternehmen als Zwischenschritt an allen Produktionsstandorten nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.09.2019 | 13:30 Uhr