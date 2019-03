Stand: 26.03.2019 21:25 Uhr

"Containern"-Prozess: Männer freigesprochen

Das Amtsgericht Hannover hat am Dienstag zwei Männer freigesprochen, die aus Mülltonnen Lebensmittel entnommen haben sollen. Sich aus den Resten eines Supermarkts zu bedienen, wird als "containern" bezeichnet. Der Filialleiter des betroffenen Marktes in der Region Hannover zog im Prozess seinen Strafantrag allerdings zurück. Er habe den Antrag im vergangenen Mai gestellt und dann nicht weiter darüber nachgedacht, sagte er. Staatsanwaltschaft und Verteidiger plädierten daraufhin auf Freispruch. Dem schloss sich das Gericht an, erklärte Sprecher Koray Freudenberg NDR 1 Niedersachsen.

Hannover: Freispruch im "Containern"-Prozess Niedersachsen 18.00 - 26.03.2019 18:00 Uhr Autor/in: Oliver Laffin Jeden Tag schmeißt jeder Supermarkt im Land etwa 45 Kilo Lebensmittel weg. Lebensmittel einfach rausholen - ist das Diebstahl? Ein Prozess in Hannover sollte klären.







Kein Interesse an Verfolgung auch eine Aussage

"Ob das jetzt moralisch vertretbar oder nicht vertretbar ist, das musste hier gar nicht entschieden werden", sagte Freudenberg. "Es wurde schlicht gesagt, es fehlt ein Strafantrags-Erfordernis und das besondere öffentliche Interesse liegt nicht vor." Wenn die Staatsanwaltschaft sage, sie habe kein Interesse an einer Verfolgung, dann sei das ja auch eine Aussage.

Die moralische Seite

Das Gericht ging aber trotzdem auf die moralische Seite ein. Verfahren dieser Art stellten Gerichte oft vor ein Dilemma, sagt Freudenberg: "In Zeiten von Freitagsdemos, bei denen wir demonstrieren, für Umweltschutz, für Ernährungsproblematik, da ist es immer problematisch zu sagen, wir schmeißen Lebensmittel weg, die vielleicht noch genießbar sind." Dennoch seien es strafrechtlich gesehen Diebstähle.

Genauere Analyse gewünscht

Tobias K., einer der beiden Männer, freute sich über seinen Freispruch. Dennoch sagte er: "Wir hätten uns gewünscht, dass man das rechtlich noch mal genauer analysiert, ab wann man bedenkenlos Lebensmittel entnehmen kann ohne Konsequenzen zu spüren. Aber so ist auch in Ordnung."

