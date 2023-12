Cold Case: Polizei startet Aufruf zu 39 Jahre altem Mordfall Stand: 18.12.2023 14:46 Uhr Die Polizei Hannover will einen 39 Jahre alten Mordfall neu aufrollen. Sie erhofft sich in dem Cold Case Ulla Lilienthal aus Fuhrberg (Region Hannover) mit einer Plakat- und Flyeraktion neue Hinweise.

Die Fahnder wollen in dieser Woche so die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich Burgwedel und Isernhagen ansprechen. Dazu bringen die Ermittler sechs Banner an stark befahrenen Straßen an. Die Polizei hat für Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Spaziergängerinnen finden Leichnam

Ulla Lilienthal wurde nach Angaben der Polizei das letzte Mal am frühen Abend des 23. Januar 1985 lebend gesehen. Zwei Spaziergängerinnen fanden ihren unbekleideten Leichnam gute zwei Wochen später im Waldstück des sogenannten "Sprillgeheges". Das Gebiet befindet sich zwischen Großburgwedel und Fuhrberg. Die Kleidung der Jugendlichen war am 2. Februar westlich des "Sprillgeheges" auf einem Parkplatz aufgetaucht.

Sweatshirt nach Verschwinden erneut getragen

Eine zentrale Rolle bei den damaligen Ermittlungen spielte ein rotes Sweatshirt mit der Aufschrift "Boston College", das Ulla Lilienthal gehörte. Diese Sweatshirt wurde nach seinem Verschwinden nach Angaben der Polizei von einem der damaligen Verdächtigen getragen und befand sich ebenfalls unter den gefunden Kleidungsstücken. Der Verdacht gegen die Person erhärtete sich demnach allerdings nicht und der Mordfall ist bis heute ungelöst.

