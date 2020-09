Stand: 28.09.2020 09:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Clans: Schwerpunktstaatsanwaltschaft startet

Anfang Oktober soll in Hildesheim die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft zu Clan-Kriminalität ihre Arbeit aufnehmen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) gibt heute den offziellen Startschuss. Dort sollen sich dann zwei zusätzliche Staatsanwälte um das Thema kümmern. Havliza sagte, Clans wollten den Eindruck erwecken, sie stünden über dem Recht. Das dürfe man nicht tatenlos hinnehmen. Ingesamt entstehen in Niedersachsen vier dieser Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften - neben Hildesheim auch in Braunschweig, Osnabrück und Stade.

