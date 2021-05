Stand: 26.05.2021 14:49 Uhr Chor-Probe im Freien: Hannover stellt Parks zur Verfügung

Die Stadt Hannover will Chöre dabei unterstützen, ihre Proben unter freiem Himmel abzuhalten. Das ist in Niedersachsen seit Anfang Mai wieder erlaubt. Dazu können die Sängerinnen und Sänger laut Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf ab sofort verschiedene Flächen in Gärten und Parks im gesamten Stadtgebiet nutzen - unter anderem den Von-Alten-Garten in Linden-Mitte, die Grünfläche vor dem Museum Wilhelm Busch in der Nordstadt und den Hermann-Löns-Park in Kleefeld. Interessierte Chöre können sich beim Niedersächsischen Chorverband anmelden. Die ersten 15 haben das nach Angaben der Stadt bereits gemacht. Alle Teilnehmenden müssen einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen - oder einen Impf- oder Genesungsnachweis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.05.2021 | 15:00 Uhr