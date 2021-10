Stand: 14.10.2021 08:14 Uhr Chip-Mangel: Mercedes stellt Pick-ups am Messegelände unter

Die Dauer-Lieferkrise bei Mikrochips unter anderem wegen der Corona-Pandemie lässt den Daimler-Konzern in Niedersachsen zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Am Messegelände in Hannover stehen mittlerweile viele Pick-ups von Mercedes "auf Halde". Die Fahrzeuge können - wie Modelle zahlreicher anderer Hersteller - nicht vollständig mit den nötigen Halbleiter-Bauteilen bestückt werden. Das Unternehmen lagert die Fahrzeuge daher vorläufig auf den großen Stellplätzen rund um das Messegelände zwischen, wie eine Sprecherin erklärte. Nach Darstellung von Daimler ist die Nutzung des ergänzenden Parkraums bei Hannover "ein völlig normaler Vorgang in der Automobilproduktion". Das Areal im Südosten der niedersächsischen Landeshauptstadt sei eine von weltweit mehreren Logistikflächen, die für das zwischenzeitliche Abstellen der Wagen infrage kämen. "Die Gründe für eine Zwischenlagerung von Fahrzeugen sind vielfältig", erläuterte das Unternehmen.

